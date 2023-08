St. Pölten startet Titelverteidigung mit Sieg!

„Wölfinnen“ leistungsgerecht in Führung

Der SKN diktierte das Spiel und machte von Anfang an klar, wer als Favorit in die neue Saison geht. Die Niederösterreicherinnen peilen bereits den 9. Meistertitel in Folge an. Durch die Deutsche Schumacher, die nach einem Eckball einnetzte, gingen die „Wölfinnen“ auch leistungsgerecht in Führung.