Beim Oberndorfer Sportzentrum drängt die Zeit

Georg Djundja ist bereits der vierte Bürgermeister in Oberndorf, der sich mit dem Bau eines neuen Sportzentrum befasst. Seit 2017 herrscht in der Flachgauer Gemeinde politische Einigkeit, was die Errichtung einer neuen Anlage betrifft. Bis heute ist jedoch noch unklar, ob im Ortsteil Lindach überhaupt gebaut werden darf. Oberndorf hat die Hausaufgaben gemacht. Man wartet auf das Land und grünes Licht für das Umwidmungsverfahren. Die Zeit drängt mittlerweile.