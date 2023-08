Austria Lustenau gegen Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Die Gastgeber könnten damit am zwei Zähler voraus auf Position neun liegenden Tabellennachbarn und Rivalen vorbeiziehen. Mut macht den Lustenauern der Blick auf die vergangene Saison, in der drei Prestigeduelle gewonnen werden konnten. Das jüngste Aufeinandertreffen endete am 27. Mai mit einem 1:1 in Altach.