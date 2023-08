Nach 40 Jahren ist Sohn Philip „die Zukunft“

In der Innsbrucker Altstadt 40 Jahre zu überleben, ist kein Pappenstil. Die Goldschmiede Pichler & Pichler kann das von sich behaupten, feiert dieser Tage dieses stolze Jubiläum. „Es gab viele, viele schöne Augenblicke und Momente. Aber als sich vor rund fünf Jahren mein Sohn Philip für eine Lehre bei uns entschlossen hat, war dies wohl der allerschönste Moment“, erzählt Andrea Pichler im „Krone“-Gespräch. Und erinnert sich gerne an ihre Anfänge zurück: „Ich wollte immer schon eine Lehre machen und war handwerklich begabt. Durch meine Mutter bin ich dann zu einer Lehrstelle in einer Goldschmiede gekommen."