Viele britische Jets mit russischem Öl unterwegs

Der Westen will seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor mehr als 18 Monaten Moskau mit einem umfassenden Arsenal an Sanktionen in die Knie zwingen. Doch dies gelingt nicht so recht. Das ist nicht nur der Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft geschuldet, sondern auch Schlupflöchern, die die Russen geschickt ausnützen. Über Drittstaaten, wo es zu Treibstoffen weiterverarbeitet wird, gelangt zum Beispiel trotz Embargos russisches Öl nach Großbritannien. Die britische NGO Global Witness macht nun Druck auf die Regierung in London, dieses Hintertürchen zu schließen.