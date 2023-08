Jetzt ist es fix: Jantscher verlässt Sturm Graz!

„Jeder weiß, was mir der SK Sturm bedeutet, das wird sich auch nie ändern. In mir lodert allerdings auch immer noch das Feuer, mich täglich zu beweisen - deswegen will ich nochmals ein neues Abenteuer im Ausland wagen“, sagte der 23-fache ÖFB-Teamspieler. Die Grazer wollten ihm da keine Steine in den Weg legen. „Jakob Jantscher ist schon jetzt eine der Ikonen der Sturmgeschichte und ein unglaublich verdienstvoller Spieler des SK Sturm. Es ist natürlich schade, dass uns ,JJ‘ verlässt - dennoch war es für uns klar, ihm noch einmal ein neues Abenteuer zu ermöglichen“, sagte Präsident Christian Jauk.