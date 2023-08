US Open enden für Novak in zweiter Quali-Runde

Der Niederösterreicher Dennis Novak ist in der Nacht auf Freitag (MESZ) in Runde zwei der Tennis-US-Open ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag dem Australier Marc Polmans 3:6,1:6, nachdem er in Runde eins den Belgier David Goffin (Nr. 5) ausgeschaltet hatte.