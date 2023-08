Herz und Hirn zurück in die Politik

„Diese Politik macht krank“ - es ist eine alarmierende Diagnose, die die steirischen NEOS mit ihrem Landes-Chef Niko Swatek dieser Tage auf Plakatwänden, in Medienberichten oder im Internet stellen. Sie sprechen jene großen Krisen an, die die Steirerinnen und Steirer seit Monaten und länger in Atem halten: den Intensiv-Patienten Gesundheitssystem, das Versagen in der Bildungspolitik und die enorme Teuerung, die das Leben für immer mehr Menschen unleistbar macht.