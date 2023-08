Falscher Polizist knöpfte Frau Geld und Gold ab

Eine unbekannte männliche Person kontaktierte die 81-Jährige am Dienstagabend und teilte ihr mit, sie stünde im Visier einer Einbrecherbande. Diese Einbrecher würden bei ihr einbrechen wollen und ihre Wohnung würde bereits überwacht werden. Zur Sicherung ihrer Wertsachen komme ein Polizist in Zivil zur ihr und nehme diese in Verwahrung.