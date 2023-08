NFT-Insiderhandel: Ex-OpenSea-Manager verurteilt

Ein ehemaliger Mitarbeiter der NFT-Börse OpenSea ist wegen Betrugs und Geldwäsche zu drei Monaten Hausarrest verurteilt worden. Darüber hinaus wurden Nathaniel Chastain 200 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Dollar und 15,98 Ether aufgebrummt, die laut Eikon-Daten derzeit rund 26.000 Dollar wert sind, wie aus dem Urteil des Bundesgerichts in Manhatten am Dienstag hervorgeht.