Rücken-OP: Guardiola muss wochenlang pausieren

Der Mitteilung zufolge leidet Guardiola schon seit einiger Zeit an Rückenproblemen. In Barcelona habe er sich nun einem Eingriff unterzogen, der erfolgreich verlaufen sei. Guardiola wird sich in der katalanischen Metropole nun erholen und nach der Länderspielpause (4. bis 12. September) auf die Insel zurückkehren. Gegen Sheffield spielt City am kommenden Samstag, gegen Fulham geht es am 2. September.