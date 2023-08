Salzburg verlängert mit Torjager Konate bis 2028

Karim Konate hat seinen Vertrag bei Red Bull Salzburg vorzeitig bis Juni 2028 verlängert. Das gab der Fußball-Serienmeister am Montagnachmittag bekannt. Der 19-jährige Angreifer stellte seine Klasse in der noch jungen Bundesliga-Saison einige Male unter Beweis und führt mit vier Treffern die Torschützenliste an. Zudem verbuchte er bereits acht Einsätze für die die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste.