Filmstadt Graz startet als Drehort wieder durch

Förderungen für Filmschaffende

Unterstützt wird das Projekt mit 60.000 Euro von der Film Commission, die auch 20.000 Euro für “No Way out„ aus dem Fördertopf holt. Produziert von der Graf Filmproduktion in Kärnten erzählt der Film die wahre Geschichte einer Sportlerin aus der Steiermark, die entführt wird. In der Weststeiermark bereits kürzlich abgedreht wurde die Doku “Alm zu Wein„ des Grazer Produzenten Michael Weinmann, der die idyllische Landschaft und das Leben der Bauern auf der Koralpe in den Mittelpunkt rückt.