Gösser in Berlin billiger als in Brauerei-Nähe

Kern: „Wir werden über den Tisch gezogen“

Dabei sieht sich der heimische Lebensmittelhandel keineswegs als „Profiteur der Teuerung“, auch wenn die Preise vieler Produkte in den letzten Monaten in die Höhe geschnellt sind. In einem Brief an die Regierung forderten die Chefs mehrerer Ketten sogar mehr Fairness in der Kommunikation: Man wolle nicht „als alleiniger Verursacher der Teuerung hingestellt“ werden. Der Spar-Konzern erklärte, sogar auf Gewinnspannen zu verzichten. Doch Kern schenkt derlei Angaben offenbar kein Vertrauen: Der Preisvergleich zeige, dass die heimischen Konsumenten „über den Tisch gezogen“ werden.