Skandal-Kuss: Spanien-Boss erklärt sein Verhalten

„Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft“, wird Hermoso vom spanischen Verband RFEF in einer am Sonntagabend verschickten Stellungnahme zitiert. Dort steht nun auch, dass die 33 Jahre alte Stürmerin zum „Präsi ein großartiges Verhältnis“ habe. „Sein Verhalten uns allen gegenüber war ausgezeichnet, und es war eine natürliche Geste der Zuneigung und Dankbarkeit.“ Und die durfte in der Tat riesig gewesen sein.