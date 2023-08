ÖEHV-Frauen besiegen auch Favorit Dänemark

Bei der WM der Division 1A (B-WM) will Österreich in dem Sechsnationen-Turnier erstmals den Aufstieg in die A-WM schaffen. Die ursprünglich für April angesetzt gewesene WM war aufgrund von Reisebeschränkungen und Testanforderungen wegen Covid-19 in China verschoben worden. Daher gibt es die WM gleich zu Saisonbeginn direkt aus dem Sommertraining.