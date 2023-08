E-Zigaretten fördern Neigung zu Thrombosen

Die so zusammengetragenen Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache: Verglichen mit dem Nikotin-freien Aerosol habe die Verwendung des Aerosols mit Nikotin aus den E-Zigaretten nach 15 Minuten die Bildung von Blutplättchen-reichen und Fibrin-reichen Blutgerinnseln signifikant gesteigert - mit einer Normalisierung nach 60 Minuten. Gleichzeitig sei die Fähigkeit der Blutgefäße, sich zu erweitern, vorübergehend gestört gewesen. Auf der anderen Seite hätte es keine zwingenden Hinweise auf einen Effekt der E-Zigaretten ohne Nikotin gegeben, so die Wissenschaftler. Als Hauptursache identifizierten sie das in den E-Zigaretten enthaltene Nikotin.