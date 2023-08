Weißhaidinger souverän ins WM-Finale

Er kam, warf und war im Finale. Gleich im ersten Versuch schleuderte Lukas Weißhaidinger den Diskus in der WM-Qualifikation von Budapest auf 64,34 Metern. Damit stand schon zu diesem Zeitpunkt die Teilnahme am Endkampf praktisch fest. Denn in der A-Gruppe hatten nur drei Athleten weiter geworfen, am weitesten Daniel Stahl, der mit 66,25 Metern die Quali letztlich auch gewann.