Marko deutet Cockpit-Knaller bei Red Bull an

„Nicht mit allen Kombinationen möglich“

„Klar, wäre das nicht mit allen Kombinationen möglich“, so Marko, der etwa ausschließt, dass man Verstappen und Hamilton in einem Team sehen werde. Da wäre der Krach von der ersten Sekunde an wohl vorprogrammiert. Aber: Norris und Verstappen kennen sich seit Jahren und sind miteinander befreundet. Das würde also passen ...