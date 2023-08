Ein beklemmend schöner Festspiel-Geheimtipp

Einswerden von Sound, Bewegung und Kostüm

Die weltweite Faszination an Choreografien von Eyals L-E-V Company liegt dabei in der Fusion von klassischem Tanz und Elementen aus der Underground Clubkultur, die dank ihres Co-Choreografen Gai Behar, einer ehemaligen Koryphäe des Tel Aviver Nachtlebens, Einzug in ihre Arbeit fanden. Sich hier an einer Bewegungsanalyse abzuarbeiten, würde der Performance nicht gerecht. Klar fasziniert das Publikum perfekte Synchronität und scheinbar komplette Beherrschung jeder einzelnen Muskelfaser, doch was „Into the Hairy“ so besonders macht, ist das Einswerden von Bewegung, Sound und Kostüm.