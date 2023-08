Hartberg gegen Red Bull Salzburg - ab 17 Uhr LIVE

Die Rollen könnten klarer nicht verteilt sein: Red Bull Salzburg gastiert am Sonntag ls klarer Favorit beim TSV Hartberg. Der Serienmeister hat in der Fußball-Bundesliga noch nie gegen die Steirer verloren, in zwölf Duellen gab es gleich elf Siege, darunter acht in Folge. Sollte ein weiteres ungeschlagenes Spiel hinzukommen, würden die Salzburger ihren eigenen Ligarekord auf 34 Spiele hochschrauben. Bisher wurden alle drei Saisonpartien gewonnen.