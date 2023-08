Zoran Barisic: „Eine hervorragende Leistung“

Guido Burgstaller (Rapid-Kapitän): „Der Auftritt war schwer in Ordnung. Wir waren griffig, haben aus dem Heimspiel einiges gelernt - etwa was das Pressing betrifft. Für Euphorie ist keine Zeit. Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben, wussten, dass es schwierig wird. . Was in Wien nicht hundertprozentig gelaufen ist, ist heute da umso besser gelaufen.“