Rund 2.500 polnische Chaoten in Wien erwartet

Ein auch aus Polizeisicht brisantes Duell steht am Donnerstag in Wien an, wenn die Austria im Viola Park Legia Warschau zum Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Fußball-Conference League empfängt (ab 19 Uhr HIER im sportkrone.at-Ticker). Das liegt vor allem an der Fanszene des polnischen Vereins, den berüchtigten „Teddy Boys“. 1.450 Legia-Warschau-Fans haben Karten für das Spiel erhalten, es werden aber deutlich mehr in Wien erwartet, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster am Mittwoch auf APA-Anfrage. Die Exekutive stuft die Begegnung als Hochrisikospiel ein. Insgesamt werden rund 2.500 polnische Fans in Wien erwartet, damit dürften mehr als 1.000 keine Tickets haben.