Kapitäns-Appell an die Fans der Austria

Weshalb am Verteilerkreis kräftig die Werbetrommel gerührt wird, alle an die Fans appellieren, Donnerstag die Generali-Arena bis auf den letzten Platz zu füllen, zum Beispiel Kapitän Manfred Fischer: „Wir wissen, dass wir super Fans haben, ich hoffe, es kommen auch am Donnerstag alle und unterstützen uns. Wir werden jeden Einzelnen brauchen. Wenn das Stadion wirklich voll ist, würde uns das in diesem wichtigen Spiel sehr helfen!“