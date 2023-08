Bei der Austria herrscht jetzt „Alarmstufe eins“

Dritter Auswärtssieg der Austria in Folge, nach dem 2:1 in Banja Luka und dem 2:0 bei Austria Lustenau gestern 2:1 bei Legia Warschau - der überraschendste Sieg, mit dem man die Tür zum Play-off der Conference League weit aufstieß. „Riesenkompliment an die Mannschaft“, so Trainer Michael Wimmer, „stark, wie viel Energie sie hat, wir haben eine Top-Ausgangsposition!“