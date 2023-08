Marc Marquez zwischen Krise und neuer Liebe

Schleppend

Seit seinem Unfall in Jerez 2020 samt Oberarmbruch und insgesamt vier Operationen geht es für den Spanier nur noch schleppend voran. Er will, er versucht, kämpft sich zurück - und liegt am Ende oft doch nur auf dem Asphalt. In der Weltmeisterschaft liegt der 30-Jährige vor dem Grand Prix in Spielberg an diesem Wochenende nur am unterdurchschnittlichen 19. (!) Rang. In der diesjährigen Saison hat Márquez bei einem Rennen am Sonntag noch kein einziges Mal das Ziel gesehen. Bei der Sendung „Sport und Talk“ auf ServusTV sagte der MotoGP-Superstar nun ernüchternd: „Sportlich bin ich in der schwierigsten Phase meiner Karriere.“