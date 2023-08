Mord an Bankiersfrau: Ermittlungen eingestellt

Entführung, gescheiterte Lösegeldübergabe und Leichenfund

Maria Bögerl, die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs Thomas Bögerl, war am 12. Mai 2010 aus ihrem Wohnhaus in Heidenheim (Bundesland Baden-Württemberg) entführt worden. Am selben Tag erhielt ihr Mann einen Anruf eines Unbekannten, der 300.000 Euro Lösegeld forderte - die Übergabe scheiterte jedoch. Anfang Juni 2010 entdeckte ein Spaziergänger die Leiche von Maria Bögerl an einem Waldrand, wenige Kilometer vom Haus der Bögerls entfernt.