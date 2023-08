Trimmel bald Teamkollege von Abwehr-Legende?

Bei Juve steht Bonucci auf dem Abstellgleis, soll den Klub noch in dieser Transferperiode verlassen. Der Europameister von 2021 hat darauf keine Lust, will in Turin bleiben. Doch wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, könnte der Verteidiger in diesem Sommer doch wechseln - und zwar zu Champions-League-Starter Union.