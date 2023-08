Rainer Schönfelders Tochter zeigte in den USA auf

Samira spielte unlängst beim US-Kids-Turnier in Pinehurst, der WM für Kinder, mit der späteren Siegerin Iris Lee in einem Flight, hielt an zwei der drei Tagen mit den Besten mit. Am Ende belegte sie im 78er-Feld Rang 19. Beim Worlds Summer-Event von Under Armour wurde die Spielerin des GC Schloss Schönborn, wo sie Profispielerin Emma Spitz als Vorbld hat, in Orlando 14.