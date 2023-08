Dafür lieben ihn die Arsenal-Fans jetzt schon

Herzerl-Augen auf Twitter, Liebesbekundungen in den Kommentarfeldern, manch einer will gar „Tränen in den Augen“ haben - ja, Neuzugang Declan Rice hat die Herzen der Arsenal-Fans im Sturm erobert. Noch bevor er eine einzige Meisterschaftsminute für seinen neuen Klub in den Beinen hatte.