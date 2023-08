Kammer feuert Ärztin und verhängt Berufsverbot

Die Grabenkämpfe in der Wiener Ärztekammer fordern ein neues prominentes Opfer: Yvetta Zakarian. Von der Geschäftsführung wurde sie am Dienstag über ihre fristlose Entlassung als Leiterin des Wiener Ärztefunkdienstes informiert. Doch damit nicht genug, denn sie darf nun auch keine Dienste mehr in der Akutversorgung im AKH machen.