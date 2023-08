Legia Warschau gegen Austria ab 19 Uhr LIVE

Mit dabei ist auch bereits Neuzugang Alexander Schmidt. „Wir sind froh, dass er hier ist. Er wird natürlich erst einmal auf der Bank Platz nehmen“, so der Coach über seinen neuen Stoßstürmer, der in die Fußstapfen von Haris Tabakovic treten soll. Der Angesprochene meinte vor dem ersten Training nach der Vertragsunterzeichnung, das Angebot sei schon „ein bisschen überraschend“ gekommen, aber „ich bin hier in Wien aufgewachsen, die Chance musste ich nehmen“.