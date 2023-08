Viertelfinale: Japan gegen Schweden - ab 9.30 Uhr

Japans Frauen-Nationalteam hat sich bei der WM in Australien und Neuseeland dank beeindruckender Leistungen in den engsten Favoritenkreis gehievt. Im Viertelfinale am Freitag (9:30 Uhr) wartet auf den Weltmeister von 2011 in Auckland mit Schweden aber ein harter Brocken, der Weltranglisten-Dritte schaltete in einem hochdramatischen Spiel den vierfachen Weltmeister USA aus. Zuvor (3 Uhr) eröffnen Spanien und die Niederlande den Viertelfinal-Reigen.