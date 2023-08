Schmerzhaft: Quallen beenden jeden Badespaß

Immer öfter hört man vom Auftauchen dieser Nesseltiere - selbst in der alten Donau in Wien wurden heuer einige gesichtet. Diese Süßwassergattung ist allerdings harmlos, im Gegensatz zu etlichen ihrer Verwandten im Ozean. So treibt in deutschen Küstengewässern und im Mittelmeerraum die Gelbe Nesselqualle (Cyanea capillata), auch Feuerqualle oder Leuchtqualle genannt, umher. Ihre Berührung ist schmerzhaft, aber nur in seltenen Fällen lebensbedrohlich.