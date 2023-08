Auch Disney will gegen Account-Sharing vorgehen

Nach Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst dem Teilen von Accounts über den eigenen Haushalt hinaus einen Riegel vorschieben. Das kündigte Konzernchef Bob Iger am Mittwoch für das kommende Jahr an, ohne nähere Details zu nennen. Zumindest in den USA erhöht der Unterhaltungsriese zugleich den Preis für die werbefreien Tarife seines Streaming-Dienstes Disney+.