Cristiano Ronaldo erhält seine erste „WM-Trophäe“

Cristiano Ronaldo erzielte am Mittwochabend den Siegestreffer per Elfmeter in der 75. Minute und führte Al-Nassr ins Finale des Arab Club Champions Cup. Freilich wurde der Superstar daraufhin zum „Man of the Match“ gewählt. Die dafür erhaltene Trophäe amüsiert nun Fans in den sozialen Medien ...