Die kleine Botin und die Hundstage

Die „Hundstage“ sind eine meteorologische Beobachtung, die mit der scheinbaren Bewegung der Sonne über den Himmel verbunden ist. Sie beziehen sich auf eine bestimmte Periode im Sommer, in der in vielen Regionen der Nordhalbkugel besonders hohe Temperaturen auftreten. Diese Zeitspanne fällt in der Regel zwischen den 23. Juli und den 23. August. Ursprünglich wurden die Hundstage in der römischen Mythologie mit der Himmelserscheinung des „Hundssterns“ Sirius in Verbindung gebracht. Die alten Römer glaubten, dass die zusätzliche Hitze der Hundstage durch die gleichzeitige Anwesenheit von Sirius und der Sonne am Himmel verursacht wurde - eine Kombination, die sie für die heißen Temperaturen verantwortlich machten.