Immer mehr Firmen in Kärnten sind insolvent

Mit einem Plus von 50,4 Prozent - was umgerechnet 173 betroffene Unternehmen ausmacht - verzeichnet Kärnten heuer (im Vergleich zum Halbjahr 2022) den stärksten Zuwachs, gefolgt von der Steiermark (+12,5 %) und Salzburg (+11,5 %). Die höchste Insolvenzbetroffenheit herrscht in Wien, wo von 1000 Betrieben elf insolvent sind, und die niedrigste in Vorarlberg, wo es im Vergleich dazu nur drei Firmen trifft. Generell steigen die Insolvenzen im Beherbergungs- und Gaststättenbereich am meisten.