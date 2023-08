Wolff schlägt Alarm: Update macht Red Bull besser

„Haben das so nicht erwartet"

Für Mercedes-Boss Toto Wolff liegt nahe, dass das neue Update von Red Bull den Abstand noch einmal vergrößert hat. „Wir haben das so nicht erwartet“, gibt er zu. „Ich denke, mit dem letzten Upgrade scheinen sie noch einmal einen weiteren Vorteil bekommen zu haben, den sie ausnutzen können.“ Selbst belegte Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell zuletzt die Plätze vier und sechs. Wolff: „Es ist, wie es ist. Wir müssen uns einfach reinhängen und die bestmögliche Arbeit leisten bringen. Es liegt an uns, zurückzuschlagen.“