Mann schmuggelte 14 Schlangen in seiner Hose

Die Zollbeamten in China fanden im Futian Hafen in den Hosentaschen eines Mannes 14 lebende Schlangen. Der Mann wirkte gestresst und wich den Blicken der Beamten immer wieder aus. Als der Verdächtige dann den Zoll im Hafen passieren wollte, fingen die Zollbeamten an, den Reisenden zu inspizieren. Die Beamten konnten die Schlangen beschlagnahmen, die in Baumwollsocken eingewickelt waren. Die Tiere wurden an die Behörden weitergegeben.