Neues Album von Chris Steger kommt noch heuer

Konzerttermine schon fixiert

Und auch zahlreiche Live-Konzerte seien für 2023 noch geplant - und zwar fast in jedem Bundesland. „Darauf freue ich mich sehr, denn live zu spielen, ist eine der coolsten Sachen überhaupt“, sagt er. Am 20. Oktober spielt er in Telfs in Tirol, Auftritte gibt es unter anderem auch in Wieselburg, Fürstenfeld und Wolfsberg.