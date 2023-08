Vier Geschwister gerieten beim Wandern in Notlage

Vom nass-trüben Wetter inklusive zehn Zentimeter Neuschnee wurden vier deutsche Geschwister (18, 20, 22, 24) überrascht, die sich auf einer Weitwanderung von Deutschland nach Venedig befanden. In Vals kamen sie schließlich am Sonntag gegen 11.50 Uhr auf fast 3000 Höhenmetern an ihre Grenzen: Als sie die Alpeiner Scharte erreichten, herrschten dort kalte, windige und bewölkte Wetterverhältnisse mit Graupelschauern und ca. zehn Zentimeter Neuschnee.