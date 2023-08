Kletter-WM: Uznik im Bouldern auf Platz fünf

Der Kärntner Nicolai Uznik hat im Bouldern der Kletter-WM in Bern Rang fünf belegt. Der 22-jährige Kärntner hatte sich am Freitag als Sechster im Halbfinale gerade noch für die Entscheidung qualifiziert und konnte sich im Finale verbessern. Der aktuelle Europameister schaffte an den ersten drei Bouldern nur zwei Zonen, eher er am abschließenden vierten als einziger das Top erreichte. Jakob Schubert war im Halbfinale gescheitert und belegte Rang zwölf.