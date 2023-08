Kärntner Derby: Klagenfurt - WAC ab 17 Uhr LIVE

WAC-Offensive werde nun „auf mehreren Schultern verteilt“

Personell musste der WAC nach dem Abgang von Maurice Malone mit dem Israeli Tai Baribo einen weiteren wichtigen Offensivspieler ziehen lassen. Der Top-Torschütze der Kärntner in den letzten beiden Spielzeiten schloss sich unter der Woche dem MLS-Club Philadelphia Union an. Einen 1:1-Ersatz erwartet Schmid nicht, er sei mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. Die Verantwortung in der Offensive werde nun „auf mehrere Schultern verteilt“, betonte der Wiener. Für das Duell am Samstag stehen Schmid bis auf Michael Novak, der an einer Knieverletzung laboriert, alle Kaderspieler zur Verfügung.