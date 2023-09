Erster Blick auf Dysons neuen 899-Euro-Kopfhörer

Hinter vorgehaltener Hand ist den Dyson-Mitarbeitern bewusst, dass dieses Produkt kein Kassenschlager werden wird. Vor allem das Visier - auch wenn es zum Abnehmen ist - und die integrierten Luftfilter schrecken europäische Kunden ab. Die „Dyson Zone“ erinnern viele an ein Darth Vader Kostüm. Daher wird auf diesem Markt vorwiegend mit den akustischen Details Werbung gemacht. Das Thema Luftverschmutzung ist noch nicht so präsent wie in asiatischen Großstädten. Auch wenn die Belastung bei uns messbar ist.