CL-Chance für Halbprofi-Klub von den Faröer Inseln

„Sie jammern nicht, sie sind diszipliniert, harte Kerle, aufgewachsen mit zehn Sonnentagen im Jahr, ansonsten regnet es oft horizontal“, schwärmt Magne Hoseth von seiner Truppe. Der Norweger trainiert KI Klaksvik, den Meister der Färöer. Und steht am heutigen Mittwoch vor einem historischen Triumph, dem erstmaligen Einzug in eine europäische Gruppenphase. Vor zwei Wochen wurde bereits Ferencváros nach einem 0:0 daheim mit einem 3:0 in Budapest aus der Champions-League-Quali geworfen, dabei gedemütigt.