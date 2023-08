Putsch im Niger: Erste Österreicher ausgeflogen

Zu den weiteren Passagieren, die am Mittwochmorgen in der italienischen Hauptstadt landeten, zählten Menschen aus den USA, Bulgarien und Italien. Insgesamt wurden 87 Personen aus dem Krisenland in Westafrika geflogen. Zuvor hatte Frankreich gemeldet, ein erster Evakuierungsflug mit mehr als 260 Menschen an Bord sei in Niamey (Nigers Hauptstadt, Anm. d. Red.) gestartet. Es gab keine Angaben dazu, ob auch Menschen aus anderen EU-Ländern an Bord der Maschine nach Frankreich waren. Nach Informationen des französischen Generalstabs sollte noch ein weiterer Flieger in der Nacht nach Frankreich abfliegen. Auch ein drittes Flugzeug sollte demnach für die Evakuierung genutzt werden können. Etwa 500 bis 600 Franzosen sind den Angaben zufolge im Land. Andere Europäer, die das Land verlassen wollten, könnten mitkommen, hatte es geheißen.