Gall gönnt sich Abstecher zum Tennis in Kitzbühel!

Seine Erfolge in Frankreich realisiere er nun immer mehr. „Jetzt sackt es schon langsam. Jetzt merke ich auch, wie viele Leute sich da mitfreuen und was für eine Aufmerksamkeit da ist.“ Nun freue sich der 25-Jährige auf den Empfang am Mittwochabend in Lienz und in seinem Heimatort Nußdorf-Debant. „Im Hintergrund wird viel organisiert. Es wird ein schöner Abend.“