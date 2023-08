Kletterer fanden in Dunkelheit nicht vom Berg

Gegen 22 Uhr am Montag erhielt die Bergrettung Tauplitz den Alarm. Hilfe gerufen hatten allerdings nicht die in Not geratenen Personen, sondern eine aufmerksame Notruferin. Sie erkannte am Sturzhahn auf rund 2000 Metern Seehöhe unklare Notzeichen. „Einmal stärker, einmal schwächer - ein leichtes Hin und Her von Lichtsignalen war zu erkennen“, beschreibt Christoph Peer, Einsatzleiter der Bergrettung Tauplitz, die erste Meldung. „Sie hat die unklaren Lichtsignale vom Steirersee aus beobachtet.“