Der Große Preis von Belgien ab 15 Uhr LIVE

Regen-Chaos im Sprint - Verstappen siegte

Das gestrige Regen-Wirrwarr in Spa erinnerte an den chaotischen Grand-Prix in den Ardennen vor zwei Jahren. Mehrmals verschobener Start, um 17.35 Uhr ging es dann endlich los mit dem Sprint - allerdings nur noch über elf Runden, davor mit fünf Schleifen hinter dem Safety Car. Und dem gleichen Sieger wie bei den Rennen in den letzten beiden Jahren: Max Verstappen. Der damit einen Warnschuss vor dem heutigen Grand-Prix gab, wo er wegen Getriebewechsels von Platz sechs starten muss. Dabei hatte der „Regenkünstler“ auf seiner zweiten Heimstrecke nach der ersten Runde kurz Platz eins abgeben müssen. Max hatte wegen der auftrockenden Piste die Regen-Reifen gegen Intermediates getauscht, jedoch erst eine Runde nach dem zweitplatzierten Oscar Piastri - und der Formel-1-Debütant ging damit erstmals in Führung. Allerdings nur solange das Safety Car nach einem Alonso-Ausrutscher draußen war, dann zog Verstappen vorbei zum Sieg.